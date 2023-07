Les guichets d’aides à l’énergie n’ont pas (du tout) fait le plein

C’est une bonne nouvelle pour le gouvernement qui cherche coûte que coûte à trouver des économies et limiter le dérapage des comptes publics. Le coût des dispositifs d’aides aux entreprises pour faire face à la flambée des coûts de l’énergie devrait être moins élevé que prévu pour les finances publiques. Pour 2022 et 2023, le gouvernement avait provisionné sept milliards d’euros pour le guichet d’aides aux plus grandes entreprises – ETI et grands groupes - afin de les aider à payer leurs factures d’électricité et de gaz.

Au final, seuls 80 millions d’euros ont été effectivement consommés sur l’enveloppe de trois milliards d’euros prévue pour 2022, constate la sénatrice Christine Lavarde, qui vient de remettre un rapport de contrôle budgétaire sur les dispositifs d’aides à l’énergie. Pour 2023, « il ressort des auditions que le fonctionnement de ces aides reste très insatisfaisant », juge encore la sénatrice.

Les entreprises ont répercuté la flambée des prix

[...]