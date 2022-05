Les «giga-presses», nouvelle marotte de l'automobile

Tesla sera-t-il encore une fois précurseur ? Il est possible d’en prendre le pari alors que Volvo va doter sa future usine de Torslanda, en Suède, de presses géantes similaires à celles popularisées par l’entreprise d’Elon Musk, et que nombre de constructeurs montrent leur intérêt. Si l’appellation « giga-presse » relève surtout du marketing, les presses de fonderie géantes transforment bel et bien la production automobile. Tesla en utilise dans ses usines de Fremont (États-Unis), Shanghai (Chine) et Berlin (Allemagne), et revendique la plus grosse machine du monde, capable d’appliquer une force de 8 000 tonnes, au lieu des presses de 2 500 tonnes utilisées habituellement. De quoi démultiplier la taille des éléments fondus en comprimant sous-vide une centaine de kilos d’aluminium d’un coup !

