Les gestes de CMA CGM et TotalEnergies pour éviter une taxation de leurs super-profits

Le groupe de transport maritime CMA CGM a annoncé ce 22 juillet des nouvelles remises sur ces tarifs et précise "intensifie(r) son effort pour soutenir le pouvoir d'achat des ménages français et l'économie". De son côté, TotalEnergies prolonge et amplifie ses rabais sur les carburants, alors que la pression monte pour taxer les profits exceptionnels des entreprises de transport et d'énergie.