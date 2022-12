Les friches, réservoir convoité de foncier pour l'industrie

Les fenêtres ont été brisées et devant les bâtiments de tôle gisent des restes de mobilier. À l’entrée de Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), la friche des usines Nordéon et Marvell Glass n’en a plus pour très longtemps. À l’abandon depuis la liquidation des deux sociétés en 2017, le site de sept hectares a été racheté par la communauté d’agglomération et va être rasé à l’été 2023. «Nos zones d’activités seront remplies d’ici à cinq ans, il fallait recréer de la disponibilité. Et les friches seront bientôt la seule solution pour constituer du foncier économique», remarque Sébastien Martin, le président du Grand Chalon, qui a déjà prospéré sur la friche Kodak. Avec la raréfaction du foncier, les friches retrouvent une nouvelle valeur. «La bonne nouvelle, c’est qu’il y en a beaucoup», se félicite Patrick Viterbo, le directeur de Brownfields, un aménageur spécialisé dans la reconversion de friches.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]