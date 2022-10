Les fonds d'investissement français s'impliquent pour répondre aux besoins de main-d’œuvre des industriels

C’est une initiative qui devrait plaire à Emmanuel Macron, si l'on se fie à son discours devant les entrepreneurs réunis par Bpifrance jeudi 6 octobre à Paris. «Aujourd’hui, de manière beaucoup trop importante, on a des formations qui ne débouchent pas assez sur des métiers parce qu’on n’a pas adapté la carte des formations à la carte des besoins, mais simplement à la carte de ce qu’on savait faire», a déclaré le président de la République pour justifier sa réforme du lycée professionnel.

Cartographier les besoins de main-d’œuvre pour faire émerger des attentes communes et ainsi aider les entreprises d’une même zone géographique à avancer sur le sujet de la formation, c’est justement le but du projet lancé ces derniers mois par France Invest dans le cadre de sa commission Industrie. L’association rassemble environ 400 sociétés de gestion actives dans le capital-investissement qui comptent plus de 8 000 entreprises dans leurs portefeuilles, dont 3 000 industrielles.

Mutualiser des moyens pour former les jeunes

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]