En début d’année, « un mauvais vent » soufflait encore sur la défense selon Guillaume Faury, le patron du Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (Gifas). Le président exécutif d’Airbus s’inquiétait alors de la place réservée à cette industrie dans la taxonomie sociale européenne et face à la montée des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans la finance, mais aussi des « réticences » d’institutions financières à accompagner le secteur.

L’éclatement de la guerre en Ukraine le 24 février a changé la donne. L’offensive russe a infusé le mantra de l’industrie de la défense – selon lequel il ne peut y avoir de sociétés durables sans sécurité – dans l’esprit des dirigeants européens. L’Allemagne investira maintenant plus de 2% de son PIB dans ce domaine, tout comme la Suède à plus long terme. Fin mars, les Vingt-Sept ont en outre adopté une « boussole stratégique » qui précise que les « initiatives sur la finance durable » doivent « rester cohérentes avec les efforts de l’UE visant à faciliter un accès suffisant pour l’industrie de la défense […] aux investissements publics et privés ». Désormais, le financement privé des industriels de la défense semble nager entre deux eaux.

Regain d'intérêt des investisseurs

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]