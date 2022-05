Avec une croissance de son PIB nulle au premier trimestre et une inflation chaque mois plus forte, la France enregistre des signaux de ralentissement économique ces dernières semaines, faisant poindre un risque de stagflation. Du côté des 5400 entreprises de taille intermédiaire (ETI) françaises, les dernières remontées du terrain ne semblent pas non plus de bon augure. Le délégué général du Mouvement des entreprises de taille intermédiaire (Meti), Alexandre Montay, était invité à présenter leur situation jeudi 12 mai, après plus de deux mois de guerre en Ukraine, lors d’un séminaire en ligne organisé conjointement avec l’assureur-crédit Coface et le courtier AU Group. Il estime que ces sociétés ont fait face à « un sévère coup de frein » en avril, allant même jusqu’à évoquer « un point de rupture ».

Difficultés sur le financement et le recrutement

[...]