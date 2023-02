Les entreprises françaises se positionnent pour participer à la reconstruction de l'Ukraine

C’est la première délégation d’entreprises françaises à se rendre officiellement à Kiev depuis le déclenchement de la guerre le 24 février 2022. Une demi-douzaine de sociétés de cybersécurité se sont rendus dans la capitale ukrainienne les 2, 3 et 4 février. Au programme de cette visite de trois jours : des rendez-vous avec trois vice-ministres, mais aussi l’ANSSI ukrainienne…

«Les Ukrainiens ont déjà beaucoup d’équipements, mais ils ont énormément de pertes et donc des besoins en permanence. Il y a une réelle opportunité pour les industriels français», détaille Sébastien Garnault, le fondateur de la Cyber taskforce et président du cabinet d’affaires publiques Garnault & associés depuis Kiev. A ses côtés, plusieurs start-up sont du voyage, dont Gatewatcher, spécialisé dans les sondes de détection pour les cyberattaques, la plateforme de formation Seela, the Green Bow et Predicta lab.

Alors que les groupes américains et israéliens sont déjà très présents, il était urgent pour les entreprises françaises de se rendre sur place. «Les Ukrainiens reçoivent des milliers de propositions par mail, mais très peu de gens viennent les voir», reprend Sébastien Garnault, qui juge les premiers contacts noués à Kiev positifs. D’autant que «l’Ukraine veut adhérer un jour à l’Europe. Disposer de matériels déjà compatibles avec le RGPD les intéresse fortement», juge-t-il. D’autres délégations françaises devraient suivre dans les prochaines semaines l’exemple de la cybersécurité, notamment dans le domaine de l’énergie.

Des places à prendre dés maintenant

