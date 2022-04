"Les entreprises doivent se doter d'une politique étrangère", assure l'économiste Sylvie Matelly

L’Usine Nouvelle - Le départ rapide des entreprises de Russie après la guerre en Ukraine va-t-il marquer un tournant pour les entreprises à l'international ?

Sylvie Matelly - Oui... et non. Comme le Covid, cette guerre va accélérer une tendance de fond. La rivalité entre la Chine et les Etats-Unis a déjà amené les entreprises à réfléchir à leur stratégie. Le changement climatique y contribue aussi d'une certaine manière. Elles vont devoir se poser la question de leur rôle. [...]

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous