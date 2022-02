Les entreprises de la métallurgie ont deux ans pour mettre en oeuvre la nouvelle convention collective

© UIMM/DR La métallurgie se dote d'une nouvelle convention collective unique, applicable au 1er janvier 2024.

Cinq ans de négociations, un nombre de réunions que plus personne ne se hasarde à compter, des groupes de travail ultra techniques, des ballons d’essai dans les entreprises et auprès des salariés… A l’arrivée, une convention collective unique au lieu de 78 (76 territoriales, une pour les cadres, une pour la sidérurgie), un texte de 230 pages à la place d’un ensemble de 7000 pages, et des changements importants pour les salariés et les employeurs.

« Un chantier historique, par la qualité du travail réalisé, un événement très marquant pour notre branche », salue Hubert Mongon, délégué général de l’Union des industries et des métiers de la métallurgie (UIMM), la fédération patronale. Qui résume l’objectif de ce dialogue social exemplaire : « doter la branche de textes conventionnels qui créent un modèle aussi performant économiquement que socialement ». Selon lui, le nouveau texte « permettra à la branche de gagner en attractivité, alors que ses besoins en recrutements sont énormes et que plus de 30 000 postes sont nous pourvus ».

