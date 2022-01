Geoffroy Roux de Bézieux a-t-il raison d'affirmer que les difficultés de recrutement sont "généralisées"?

Avec un retour du taux de chômage à son niveau d’avant-crise et des offres d’emploi pour les cadres qui ont retrouvé un rythme de croisière, la reprise économique a apporté son lot de bonnes nouvelles pour le marché de l’emploi en 2021. Pour les recruteurs en revanche, l’équation se complique. « Le marché du travail s’est retourné en termes d’offre et de demande, a estimé Geoffroy Roux de Bézieux, le président du Medef, jeudi 6 janvier sur France Inter. J’ai fait beaucoup de tournées sur le terrain au mois de décembre : tous les secteurs et toutes les tailles d’entreprises, de toutes les géographies, sont en difficultés de recrutement. [Auparavant,] il y avait ce qu’on appelait les métiers en tension, traditionnellement le bâtiment et la restauration, mais aujourd’hui c’est généralisé. »