«Les enjeux de souveraineté auxquels doivent s’attaquer les polytechniciens sont ceux de l’industrie», selon Laura Chaubard, directrice générale de l’École polytechnique

Laura Chaubard, X99 et ingénieure générale de l’armement, assure depuis le début du mois d’octobre la direction générale de l’École polytechnique. Au programme de ses prochaines années: plus de Polytechniciennes, le développement du campus situé sur le plateau de Saclay et le renforcement de l’alliance autour de l’Institut Polytechnique de Paris (École polytechnique, l’ENSTA Paris, l’ENSAE Paris, Télecom Paris et Télecom SudParis), dont elle vient d’intégrer le comité exécutif.

L'Usine Nouvelle. - Vous avez été membre de la direction générale de l’Armement sur les sujets de big data et d'intelligence artificielle et conseillère Innovation au cabinet de Florence Parly. Il y a quelques semaines encore, vous étiez directrice générale de l'Établissement public du parc et de la grande halle de La Villette. Que peut apporter cette dernière expérience à l’École polytechnique?

Laura Chaubard. - Mon passage à La Villette m’a sans doute permis d’acquérir des compétences de management opérationnel liées à une structure qui accueille du public. J’ai aussi pu goûter à l’autonomie d’un établissement par rapport à une administration centrale. Il y a bien sûr un côté très opérationnel, très concret au quotidien : La Villette est un parc ouvert jour et nuit, entre le 19e et la Seine-Saint-Denis, et Polytechnique est un grand site, ouvert lui aussi jour et nuit, accueillant 3 800 apprenants. Il y a bien un fil rouge entre mon poste précédent et la direction générale de Polytechnique.

Qu’est-ce qui vous a frappé en arrivant ici par rapport à vos années d’études à Polytechnique de 1999 à 2002?

