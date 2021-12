Les employeurs préférés des jeunes ingénieurs sont...

© Pascal Guittet Axel Rambert, élève aux Mines d’Alès, a choisi Thales pour son alternance. Il recherchait un groupe misant sur l’innovation.

Les jeunes ingénieurs de 2021 ont conscience de leur valeur, de leur rareté relative eu égard aux besoins des entreprises. Ils savent qu’ils sont bien souvent en position de choisir celle qui les recrutera. Le sondage réalisé par Harris Interactive - Epoka - L’Étudiant montre comment ils vont choisir leur futur employeur, et quelles entreprises jouissent d’une bonne image de marque auprès d’eux.

Optimistes, les jeunes diplômés d’écoles d’ingénieurs le restent encore et toujours. Ils estiment à 61 % que malgré la crise sanitaire, il sera facile pour les personnes ayant suivi leur formation de trouver un emploi, et à 64 % que ce sera facile pour eux-mêmes. Soit, en moyenne, plus de 10 points de plus que les diplômés d’écoles de management.

