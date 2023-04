Les dirigeants de PME et d'ETI de plus en plus attentifs aux enjeux environnementaux malgré les freins à la décarbonation

La prise de conscience écologique s’accélère, y compris chez les dirigeants de PME et ETI. S’ils n’étaient que 31% à affirmer être attentifs aux enjeux environnementaux en 2020, 67% se disent impliqués trois ans plus tard, selon une étude du Lab de Bpifrance publiée mardi 4 avril. Les PME et les ETI de moins de 500 salariés ne sont pas concernées par l’obligation de réaliser un bilan carbone tous les quatre ans. Toutefois, 35% d’entre elles ont évalué leurs émissions de CO2 en 2023 contre 16% en 2020 selon Bpifrance, qui estime que les entreprises de taille moyenne et intermédiaire représentent entre 27 et 32% de l’empreinte carbone française.

