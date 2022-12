Les dirigeantes de PME et ETI n’éprouvent pas plus de difficultés de financement que les dirigeants

Cela a été un «élément de surprise» reconnaît Elise Tissier, la directrice du laboratoire d’idées de Bpifrance. Selon l’étude de ses équipes réalisée avec le réseau économique féminin FCE et dévoilée jeudi 1er décembre, l’accès au financement n’est pas une question de genre... en tout cas quand on s’intéresse aux patrons de PME et ETI plutôt installées, de plus de 10 salariés. «Nous sommes principalement face à une problématique d’emprunts bancaires pour ces PME et non pas de levées de fonds», précise Béryl Bès du réseau FCE.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]