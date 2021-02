Les deux industriels français qui écopent de lourdes amendes pour retards de paiement sont...

Au début de la crise sanitaire, le gouvernement n’avait pas mis beaucoup de condition sur les prêts garantis par l’Etat. Une seule en réalité que Bruno Le Maire avait affirmé avec vigueur : payer ses fournisseurs à l’heure. Il avait prévenu dès le mois de mars : « Nous voulons que les entreprises soient irréprochables, et notamment les plus grandes. Parce que d’elles dépend la survie d’un grand nombre de PME et sous-traitants. On ne peut pas sauver de la trésorerie sur le dos de ces petites structures et en même temps aller demander de la trésorerie à l’Etat. Et si ce dispositif devait mettre en évidence des manquements, j’attends que ces entreprises soit rappelées à l’ordre."