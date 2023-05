Les défis logiciels de l’exaflopique

Le monde du calcul haute performance s’apprête à effectuer un saut générationnel majeur en passant de l’ère des petaflops à celle des exaflops. Soit à passer de un million de milliards d’opérations à un milliard de milliards d’opérations par seconde. Pour l’heure, un seul supercalculateur a franchi cette barrière : l’américain Frontier, qui affiche une puissance de 1,1 exaflop. Un autre doit être installé en Allemagne, en 2023, par la société commune européenne de supercalcul EuroHPC. La France, elle, est en lice pour obtenir le second calculateur exaflopique de l’entreprise. Sa candidature s’est doublée, mi-février, du lancement d’un programme de recherche (PEPR) de 40,8 millions d’euros, baptisé NumPEx et piloté par le CEA, le CNRS et l’Inria. Il doit préparer l’arrivée d’une telle machine, en adaptant et développant les briques logicielles nécessaires. « Les verrous scientifiques et technologiques pour parvenir à l’exascale sont importants, a assuré Jean-Yves Berthou, le directeur de l’Inria Saclay, lors d’une table ronde au Très grand centre de calcul (TGCC) de Bruyères-le-Châtel (Essonne). Ce n’est pas qu’une incrémentation. »

Concevoir un socle commun

[...]