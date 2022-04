© Michel Stoupak / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Elu dimanche 24 avril avec 58,5% des voix (une partie des suffrages devant être interprétée comme un vote de barrage à son opposante Marine Le Pen), Emmanuel Macron entame un nouveau mandat. Les forces économiques du pays poussent un soupir de soulagement, car elles ont appelé à cette issue [lire ci-dessous]. Pour autant, la demande sociale exprimée lors des deux tours est forte.

« Il faudra considérer toutes les difficultés des vies », a déclaré Emmanuel Macron au soir de sa victoire depuis le Champ-de-Mars à Paris, promettant que « nul ne sera laissé au bord du chemin ». En plus des mesures de court terme, comme la hausse des pensions de retraite et le maintien du bouclier énergétique, le président à nouveau élu s’est engagé sur l’augmentation des pensions minimales, l’instauration de primes défiscalisées, le soutien à la dépendance et la santé, le versement automatique des aides de solidarité (RSA, APL, allocations familiales).

L'épineux chantier des retraites

[...]