Les défis du plan France 2030

« Redevenir une grande nation d’innovation et de recherche » et réindustrialiser le pays. C’est l’objectif ambitieux qu’assigne Emmanuel Macron à son plan France 2030, dernier grand programme du quinquennat. Pour y parvenir, l’État va mobiliser 30 milliards d’euros sur cinq ans, dont trois à quatre dès 2022, pour investir dans des technologies d’avenir et bâtir de nouvelles filières industrielles.