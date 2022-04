Les coûts de production des industriels explosent

Énergie, mais aussi biens intermédiaires et matières premières... Les industriels ont vu leurs coûts de production s’envoler de plus de 22% en un an en France. A LIRE AUSSI Face à la flambée des coûts de production, des industriels inégaux pour répercuter les hausses

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]