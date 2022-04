Les constructeurs auto se mettent au quantique

Hyundai confirme l’intérêt de l’automobile pour l’informatique quantique. Le constructeur sud-coréen a annoncé fin janvier s’être associé à la start-up américaine IonQ afin de développer des algorithmes pour étudier les réactions chimiques impliquées dans le fonctionnement des batteries. Ces calculs de simulation quantique pourraient faciliter le développement de nouveaux matériaux plus économes, rapides à produire et efficaces pour ces pièces, les plus coûteuses d’un véhicule électrique.

