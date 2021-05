Les constructeurs auto mettent la gomme sur le télétravail

«Cet accord avec Renault est une étape importante, car il fixe des normes mondiales élevées et offre un cadre pour les négociations nationales et locales. Nous nous adresserons à d’autres entreprises à ce sujet, dans l’espoir qu’elles suivront ce bon exemple.» L’accord mondial sur le télétravail chez Renault (à consulter ci-dessous), c’est Valter Sanchez, secrétaire général de la fédération syndicale internationale IndustriALL qui en parle avec le plus d’enthousiasme. Cet accord signé le 26 avril par sa fédération, le groupe Renault et le comité de groupe Renault est le premier accord mondial sur le sujet - Solvay s’est doté d’un texte, mais il provient de la direction et n’a pas été négocié. D’autres pays et groupes vont s’en inspirer, et la barre est d’emblée placée haut.