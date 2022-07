« Les chiffres sont la grille de lecture dominante du monde », regrette Valérie Charolles

L'Usine Nouvelle - Votre livre « Se libérer de la domination des chiffres » évoque l’omniprésence d’une « culture du chiffre » dans les entreprises qui repose sur des indicateurs de performance. Quel est leur travers ?

Valérie Charolles - Quand un athlète réalise une performance, il a besoin de repos avant de la reproduire. Or il arrive que l’on demande à un commercial ayant de très bons chiffres de faire 10 % de plus l’année suivante. Les indicateurs de performance peuvent placer les gens dans des situations non viables. Car aucun être biologique ne peut survivre au-delà de ses capacités. Il faut de la maîtrise et de l’équilibre dans la gestion par indicateurs quantitatifs. Cela suppose de ne pas toujours viser plus haut, de co-construire ces indicateurs avec les personnes concernées et de ne pas les étendre à toute l’activité. Cette dernière idée est notamment issue de la pensée de l’économiste Friedrich Hayek. Selon lui, fixer des objectifs trop précis entrave l’innovation. Dans les sociétés démocratiques, établir ce qu’apportent les uns et les autres nécessite des données les moins subjectives possible, d’où l’intérêt des objectifs quantitatifs. Je ne condamne pas leur existence, mais leur domination.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]