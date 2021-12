Les candidats à l'élection présidentielle incités à piloter les investissements climat sur le temps long

Pour élever la qualité des débats à l’approche de l’élection présidentielle de 2022, les prétendants à l’Elysée doivent s’emparer de la question du pilotage des investissements pour le climat. C’est le message envoyé mardi 14 décembre par quatre organisations défendant une programmation pluriannuelle des investissements publics. Pour l’Institut de l’économie pour le climat (I4CE), l’OFCE, l’Institut Jacques Delors et l’Institut du développement durable et des relations internationales (Iddri), cet outil est nécessaire pour garantir la mise en œuvre de la stratégie nationale bas carbone et de la programmation pluriannuelle de l’énergie, dont l’objectif partagé est d’atteindre la neutralité carbone en 2050.