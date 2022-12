Les branches identifieront les métiers pénibles ouvrant de nouveaux droits à la retraite

© C. M.

Pénibilité et âge de départ à la retraite sont les deux sujets sur lesquels le gouvernement va continuer les discussions avec les partenaires sociaux et les politiques, d’ici le 10 janvier et la présentation de la réforme des retraites, a précisé, le 15 décembre, le ministre du Travail Olivier Dussopt.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]