Les augmentations de salaires pour 2024 s’annoncent inférieures à celles de 2023

«Ne mettez pas le feu aux usines, on en a besoin !» C'est le message en forme d'avertissement que les syndicats de Stellantis ont récemment fait passer à leur direction, raconte Laurent Oechsel, délégué syndical central CFE-CGC du constructeur automobile. «On a prévenu la direction : sur le terrain, c’est tendu sur la question des revenus», poursuit-il. L’an passé, les salariés ont obtenu, pour 2023, une hausse de l’enveloppe globale de la masse salariale de 5,3%, presque autant que chez Airbus (5,5%). Mais l’inflation était alors à 6,3%, ils estiment avoir perdu en pouvoir d’achat. L’accord salarial du 1er décembre 2022 prévoyait une clause de revoyure en juin, mais «les RH ont estimé que l’augmentation actée anticipait déjà l’inflation, et qu’une revoyure ne se justifiait pas». En revanche, le syndicaliste se réjouit que les négociations annuelles obligatoires (NAO) aient été avancées à décembre, alors que traditionnellement elles se tenaient en février-mars. «Dans une négociation, l’enveloppe des augmentations est importante, le calendrier aussi, poursuit Laurent Oechsel. Avec des NAO en décembre, les augmentations se feront dès janvier, et non plus en mai ou juin.»

