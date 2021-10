Les activités pas si désintéressées de la Fondation Schneider Electric

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Hervé Boutet La fondation d'entreprise de Schneider Electric a été épinglée par la Cour des comptes.

C’est en analysant la manière dont la Fondation de France supervisait ses « fondations abritées » que les magistrats de la rue Cambon à Paris se sont intéressés à la Fondation Schneider Electric, à laquelle ils trouvent quelques dysfonctionnements. Selon les règles de la Fondation de France, une fondation d’entreprise doit avoir un objet et des modalités d’intervention « clairement distingués de son objet social et des produits ou services que commercialise son fondateur ».

Pourquoi ? Tout simplement parce que les dons faits à une fondation donnent lieu à un crédit d’impôt et qu’il appartient de veiller à ce que cela ne serve pas des intérêts particuliers. En ce qui concerne Schneider, la Cour des comptes note dans son rapport que « l’action de la Fondation Schneider Electric paraît étroitement liée aux intérêts directs de l’entreprise, tout en bénéficiant d’une déduction fiscale qui peut être estimée à environ 2 millions d’euros par an ». Toujours selon ce rapport, la Fondation est financée entièrement par Schneider pour un montant moyen de 3,6 millions d’euros par an. Elle est également pilotée par ses cadres dirigeants.

Former des électriciens dans des pays stratégiques

