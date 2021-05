Les actionnaires plus pointilleux sur la rémunération des grands patrons en temps de crise

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Rawpixel / CC0 Creative Commons Certaines entreprises ont revu les plans de rémunérations 2020 pour les adapter au contexte particulier de la crise

Lors du premier confinement, alors que les Français commençaient seulement à entrevoir les impacts économiques désastreux du Covid-19, plusieurs dirigeants d'entreprises cotées ont annoncé qu'ils allaient réduire leur rémunération pour l'année 2020. Une attitude encouragée par l'Association française des entreprises privées (AFEP), qui avait suggéré à ses membres en mars 2020 de réduire de 25 % la « rémunération globale » versée aux patrons « pour la durée où des salariés de leur entreprise seront en chômage partiel » et d'attribuer plutôt cette somme à des « actions de solidarité nationale ».

De faibles taux d'approbation

Un an plus tard, alors que la plupart des grandes entreprises françaises ont déjà tenu leur assemblée générale ou sont en train de la préparer, la rémunération de certains dirigeants fait polémique. En effet, si le consensus était de rigueur l'année précédente, les actionnaires se montrent bien plus contestataires sur la rémunération pour l'année 2020.

