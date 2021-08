Les cinq propositions des entreprises à impact pour répondre à l’urgence sociale et écologique

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Etienne Boulanger Les entreprises à Impact regroupées dans Impact France, qui tiennent leur université d'été les 26 et 27 août à Paris, ont formulé cinq propositions pour répondre à l'urgence sociale et climatique.

Fruit de la fusion du Mouvement des entrepreneurs sociaux, des entreprises de l’ESS (économie sociale et solidaire) et du réseau Tech for good, le mouvement Impact France - qui rassemble 750 entreprises - tient son université d’été les 26 et 27 août à la Cité universitaire à Paris. Le mouvement a vocation à entraîner toute les entreprises à s’engager pour un impact positif sur la société et la planète.

Intitulé « Université d’été de l’économie de demain » (UEED), l'événement organisé par Impact France offre un riche programme de conférences avec un panel de personnalités politiques (la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili, la secrétaire d’Etat chargée de l’économie sociale, solidaire et responsable Olivia Grégoire, Yannick Jadot…), de dirigeants de petites et de grandes entreprises (Jean-Marc Borello du groupe SOS, Adrien Geiger de l’Occitane en Provence, Julie Chapon de Yuka, Corine de Bilbao de Microsoft France, Sylvie Jéhanno de Dalkia et Emmanuel Faber, ex patron de Danone, entre autres). Même Geoffroy Roux de Bézieux, qui tient son université d’été du Medef ces 25 et 26 août, viendra y faire un tour le 27 août à l’occasion d’une table ronde sur « la transition juste ».

Pour accélérer le mouvement de transformation des entreprises Impact France lance 5 propositions qui seront officiellement présentées lors de l'UEED.

Un index d'impact, le même pour tous

