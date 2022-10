Le toulousain Kippit rate la marche de l'électroménager made in France

Placée en liquidation judiciaire le 22 septembre par le tribunal de commerce de Toulouse, Kippit espérait encore ces derniers jours éviter le naufrage. Il ne lui restait que dix jours pour convaincre des investisseurs de réunir les 500 000 euros nécessaires pour relancer une nouvelle solution d'industrialisation et faire appel de la décision. Le délai est écoulé. Avec son équipe de 5 salariés, la société toulousaine, qui rêvait de révolutionner l'univers du petit électroménager avec un concept novateur de produits durables et made in France, doit mettre la clef sous la porte. Les deux co-dirigeants, Kareen Maya Levy et Jacques Ravinet, ne comptent pas pour autant baisser les bras. « Le marché a répondu positivement à notre projet, nous ne désespérons pas de trouver un repreneur », confie Kareen Maya Levy.

Le pari du durable et du multifonctionnel

