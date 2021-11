Le télétravail, une menace sur la cohésion entre cols bleus et cols blancs

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Virgile Bellaiche

Existe-t-il un risque d’apparition d’un nouveau type de Gilets jaunes dans les entreprises ? Cette question se pose depuis la fin de l’été, avec la normalisation d’un télétravail accessible à certains et pas à d’autres. La perspective d’une partition du collectif de travail ou d’une perte de cohésion interroge certains dirigeants. La réflexion promet d’être intense dans l’industrie, où de nombreux emplois s’exercent au contact des lignes de production.

« La corrélation entre le statut socioprofessionnel et l’accès au télétravail est forte. Les entreprises doivent s’attacher à ce que leur fonctionnement n’aboutisse pas à un modèle social à deux vitesses », prévient Marie Bouny, la codirectrice stratégie et performance sociale du cabinet de conseil LHH. Selon l’Observatoire français des conjonctures économiques, le télétravail est possible pour 85 % des cadres et des professions intellectuelles, tandis que cette proportion tombe à 48 % pour les employés qualifiés et à zéro pour les ouvriers, qu’ils soient qualifiés ou non. « Le télétravail nous oblige à réfléchir à nos organisations. Un écart peut se creuser entre ceux qui peuvent travailler à domicile et les autres », considère Éric Ducournau, le directeur général du groupe pharmaceutique français Pierre Fabre, qui emploie près de 10 000 salariés dans le monde.

Ne pas amplifier la fracture entre cols bleus et cols blancs

