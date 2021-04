Le subtil équilibre des accords de compétitivité signés chez Airbus Helicopters

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Lorette Fabre Efforts des salariés et investissements doivent garantir un plan de charge suffisant au site d'Airbus Helicopters à Marignane (Bouches-du-Rhône).

Sauvegarder le maximum d’emplois et de compétences, en améliorant suffisamment la compétitivité des sites français pour pouvoir augmenter leur charge de travail… L’accord-cadre trouvé le 8 février entre la direction d’Airbus Helicopters (20 000 salariés dans le monde) et ses trois syndicats représentatifs (Force ouvrière, CFE-CGC, CFTC) opère un subtil équilibre entre les attentes des salariés et celles de la direction, entre les efforts des uns et les promesses de l’autre.

Les négociations avaient démarré avant la crise du Covid, dans un marché de l’hélicoptère en berne. Avec sa chute de 50% en 2020 par rapport à 2019, il y avait urgence. « Moins de commandes en 2020, c’est moins de travail dans les années à venir, de l’ordre de – 35% pour Marignane à l’horizon 2022-2023, précise un porte-parole du groupe. Une situation qu’il vaut mieux anticiper que gérer plus tard, par des décisions brutales. » L’accord du 8 février (plusieurs accords et la révision d'autres, anciens) vise d’ailleurs « l’amélioration de la compétitivité et de l’avenir des sites Airbus Helicopters en France », à Marignane (Bouches-du-Rhône) et Paris-Le Bourget (Seine-Saint-Denis).

Cet article est réservé aux abonnés ABONNEZ-VOUS POUR LIRE LA SUITE Et accédez à tous les contenus et services de l' édition abonné, soutenez un journalisme d'expertise ! Découvrez nos offres déjà abonné ? Connectez-vous Demain se fabrique aujourd’hui ! A travers nos dossiers, nos chroniques, enquêtes, cas pratiques, ... notre rédaction de spécialistes vous livre des partages d’expérience et témoignages, et vous guide grâce à ses décryptages et ses sélections des meilleures pratiques : Innovations

Relocalisations / Made in France

Transitions écologique et énergétique

Transformation numérique

[...]