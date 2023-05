Le sous-traitant ferroviaire Valdunes abandonné par son unique actionnaire

Le dernier fabricant français de roues et d’essieux de trains est en péril. Le 4 mai, l’unique actionnaire de l’entreprise Valdunes, le groupe métallurgique chinois MA Steel, a annoncé qu’il ne financerait plus l’entreprise. Les 380 salariés des deux usines, à Trith-Saint-Léger et Leffrinckoucke (Nord), ont alors entamé une grève illimitée. «On ne reprendra pas le travail tant que nous n’aurons pas de garantie de la part de l’Etat», explique Maxime Savaux, délégué syndical CGT, le syndicat majoritaire des salariés de Valdunes.

La nationalisation, unique solution ?

[...]