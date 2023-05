Le sodium s’invite dans les batteries

La raison de l’engouement actuel pour le sodium, dont les batteries n’offrent pourtant que la moitié de l’autonomie de celles au lithium ? L’explosion de la demande de lithium, qui a quasiment triplé en quinze ans, entraînant une hausse des prix à environ 70 euros le kilo, contre 18 à 20 euros auparavant. Or, au rythme de production actuel, seule la moitié des besoins de matériaux requis par le lithium-ion sera pourvue d’ici à 2030, estime McKinsey. Le sodium, lui, a l’avantage d’être beaucoup plus abondant et moins cher. Le chinois JAC, qui a présenté une première voiture électrique équipée d’une batterie au sodium développée par Hina Battery, estime que l’utilisation d’une batterie de ce type à la place de son équivalent lithium permettrait de diminuer de 10 % le coût d’un véhicule électrique.

