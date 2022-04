Quand le salaire de Carlos Tavares, patron de Stellantis, met d’accord Emmanuel Macron et Marine Le Pen

« Choquant ». Si Emmanuel Macron et Marine Le Pen divergent sur de nombreux sujets, c'est le même mot que les qualifiés au second tour de l'élection présidentielle utilisent pour décrire la rémunération de Carlos Tavares. Le directeur général de Stellantis est devenu malgré lui l’exemple à ne pas suivre dans l’agitation de l’entre-deux-tours. Étrangement, c’est le président pro-business qui a dénoncé le plus fermement le salaire stratosphérique du magnat automobile.

« C’est choquant, c’est excessif », a insisté Emmanuel Macron le 15 avril au micro de franceinfo, en évoquant les problèmes de pouvoir d’achat. « Je suis pour qu’il y ait une liberté des entreprises, mais là on est sur des montants astronomiques », a ajouté le candidat à sa réélection qui cherche, comme sa concurrente d'extrême-droite, à attirer les voix de gauche en vue du vote du 24 avril.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]