Le rover Perseverance a collecté son premier échantillon de roche martienne

Près de sept mois après son atterrissage sur Mars, le rover Perseverance a achevé mardi 7 septembre la collecte du premier échantillon de roche martienne. Comme l'expliquent les ingénieurs de la Nasa dans un communiqué, il s'agit d'une carotte "légèrement plus épaisse qu'un crayon", récupérée à l'est du cratère de Jezero. Celle-ci est maintenant enfermée dans un tube à échantillon hermétique en titane logé dans le "ventre" du robot et attend sagement de découvrir la planète Terre.