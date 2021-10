Le robot d'Invert Robotics (ultra-)sonde les parois

Traquer les traces de corrosion à l’intérieur des réservoirs est une préoccupation des industriels de l’agroalimentaire et de l’énergie, dont les activités sont sensibles et très réglementées. Ce procédé chimique qui érode le métal représente, à plus ou moins long terme, un risque pour la fiabilité et la disponibilité des installations et des équipements. Son coût est conséquent. Une étude réalisée par l’association internationale des ingénieurs en corrosion (Nace) et publiée en 2016 avance le chiffre de 2 500 milliards de dollars. Parmi les solutions pour mesurer l’épaisseur d’une surface, le test par ultrasons a l’avantage d’être non destructif.