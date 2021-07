Le réveil du textile en Pays de la Loire - La chaussure prend la voie verte

15 jours gratuits et sans engagement

Rudement éprouvée depuis les trois dernières décennies, l’industrie de la chaussure des Pays de la Loire maintient encore une vingtaine d’usines et d’ateliers et 1 100 emplois en production. La Manufacture d’Éram à Montjean-sur-Loire (Maine-et-Loire) est l’une des héritières de cet âge d’or. Là, 140 salariés perpétuent les dizaines de gestes nécessaires à la fabrication d’une chaussure (découpe, piqûre, assemblage…) pour un volume de 280 000 paires par an contre 480 000 paires en 2018, l’atelier s’étant recentré sur les produits premium.