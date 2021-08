Le réveil du textile en Ile-de-France - L'art de vivre à la française

À Bezons (Val-d’Oise), l’usine de TenCate Geosynthetics est l’un des principaux maillons de la chaîne de production du premier fabricant mondial de géotextiles et géosynthétiques industriels. "Nous fabriquons des nappes de textiles non tissés qui ont des fonctions de séparation des matériaux, de protection et de filtration, utilisées dans les infrastructures routières et ferroviaires, dans le bâtiment, dans la construction de plates-formes", détaille Christophe Dupont, le directeur de l’établissement qui emploie une centaine de salariés.