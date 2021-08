Le réveil du textile en Centre-Val de Loire - Des poches de résistance

Elles ont l’allant des pionnières, celles à qui rien ne résiste. Une quarantaine de futures opératrices en confection retournent sur les bancs du lycée Voltaire d’Orléans (Loiret) depuis le début du printemps. "J’ai l’impression de revivre", lâche Laurence Gartner, ex-infirmière épuisée par les horaires décalés des urgences et en réanimation, où elle a œuvré une vingtaine d’années. À 44 ans, cette passionnée de couture se reconvertit dans la maille stretch. Bientôt, elle assemblera des maillots de bain et des sous-vêtements pour Scavi, filiale européenne du groupe franco-vietnamien Corèle, sous-traitant qui emploie 15 000 personnes au Vietnam et au Laos, et réalise 310 millions d’euros de chiffre d’affaires.