Le réveil du textile en Bourgogne-Franche-Comté - La filière se prend en main

On n’est jamais mieux servi que par soi-même, dit-on… Depuis trente ans, les industries textiles de Bourgogne-Franche-Comté doivent lutter contre la fuite de leurs clients vers des prestataires asiatiques. En choisissant de travailler davantage pour elles-mêmes, avec leur propre marque, elles confirment l’adage. À Orchamps (Jura), Jura Textiles, qui produit des éléments décoratifs et d’aménagement d’extérieur, a perdu 40 % de son chiffre d’affaires entre 2012 et 2020, passant de 3 millions à 700 000 euros. Ses principaux clients, des centrales d’achat, ont préféré la Chine. "Avec notre propre marque, nous avons augmenté nos marges de 3 à 30 %, se réjouit Renée Demon, qui a cofondé l’entreprise en 1992. Pour vendre nos produits, nous nous sommes tournés vers des sites marchands généralistes ou spécialistes de la décoration."