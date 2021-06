Le retour en contrat précaire de salariés licenciés fait des remous chez AAA et Lauak

15 jours gratuits et sans engagement

Les sous-traitants de l’aéronautique ont-ils licencié trop vite ? Après avoir mis en œuvre des plans de sauvegarde de l’emploi (PSE), Lauak et AAA recrutent aujourd’hui des intérimaires ou des salariés en CDI de chantier, pour faire face à une charge de travail qui commence à revenir. Ou peinent à recruter, plutôt, les compétences techniques et pointues nécessaires à leurs métiers ne courant pas les rues. Selon la CFDT, ce sont donc parfois les salariés partis dans le cadre des PSE qui sont rappelés, pour travailler dans des conditions beaucoup plus précaires qu’auparavant.