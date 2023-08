Le recyclage vertueux des composites selon Fairmat

Vertueux, les matériaux composites vantés pour leur légèreté et leur résistance ? Pas si sûr : en fin de vie, ils sont bien souvent dégradés, brûlés ou enfouis, tellement de résines et de fibres y sont intimement liées. Or les volumes promettent d’exploser. La start-up Fairmat, créée en 2020, a donc concocté un procédé inédit pour donner une seconde vie aux composites de fibres de carbone.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]