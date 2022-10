"Le quantique est bien une technologie d’avenir pour Trumpf", affirme Rainer Berghausen

L’Usine Nouvelle - Selon des chiffres encore provisoires, Trumpf a réalisé un bon exercice l’an dernier, mais vous n’êtes pas pleinement satisfait, pourquoi?

Rainer Berghausen - Effectivement, même si les chiffres définitifs seront connus à la fin du mois, nous pouvons dire que l’entreprise a connu une année record. Cela s’est traduit aussi bien du point de vue des commandes [5,6 milliards d’euros, en croissance de 40%, ndlr] que du chiffre d’affaires. Ce dernier a bondi de près de 20% pour atteindre 4,2 milliards d’euros. La marge bénéficiaire, elle, a atteint 10%. Néanmoins, nous considérons ces chiffres avec des sentiments mitigés. A cause des perturbations de la chaîne logistique et de la pénurie de composants, nous n’avons pas été, par exemple, en mesure de fabriquer et de livrer toutes les machines commandées.

Comment expliquez-vous ces bons chiffres dans un contexte de crise ?

D'une part, nous avons un exercice divergent: les chiffres que nous voyons maintenant ne sont encore guère influencés par la crise énergétique, notre exercice s'étant terminé le 30 juin. D'autre part, Trumpf a bien réparti ses risques à travers le monde. Comme la pandémie n’a pas eu les mêmes effets aux mêmes endroits et au même moment, nous avons bénéficié d’une reprise économique en trois temps. Cela a commencé avec l’Asie – la Chine notamment – qui représente 27% de nos revenus et dont la demande a monté en flèche. En début d’année, cela a été au tour de l’Europe (54,5 %) et de l’Amérique du Nord (17,9%). Dès qu’une crise apparaît dans une partie du monde, il faut poursuivre le business là où c’est possible.

