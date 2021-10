Le prochain président de la République devra réformer les retraites, selon la Cour des comptes

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © D. R. Pour limiter les contestations sociales liées à une réforme des retraites, la Cour des comptes suggère de respecter des principes d'équité.

A l’approche de l'élection présidentielle, la Cour des comptes publie une série de notes synthétiques et pédagogiques sur les sujets qui feront débat dans les mois qui viennent. Parmi les quatre premières, publiées jeudi 21 octobre, l’une veut recadrer les discussions sur les retraites : le prochain président de la République ne pourra pas éviter une réforme, affirment les magistrats, qu’il s’agisse de relever l’âge de départ ou de baisser les pensions.

Sans contester les conclusions du Conseil d’orientation des retraites (COR), beaucoup moins alarmiste dans son rapport de juin dernier, la Cour des comptes les replace dans le temps. Selon le COR, la part des dépenses de retraites dans le PIB, qui a atteint 14,7% en 2020, devrait retrouver son niveau d’avant-crise dès 2022, puis se stabiliser autour de 13,7% du PIB dans les années 2030, avant de diminuer automatiquement. En effet, depuis 1987, les retraites sont indexées sur les prix, et non plus sur les salaires. Or, ceux-ci vont continuer à augmenter. Proportionnellement au revenu moyen, les pensions vont donc baisser, et leur part dans le PIB aussi.

Des déficits résiduels pendant dix ans encore

