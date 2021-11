[Le plein de cyber] Pourquoi le retour du malware Emotet, neutralisé par Europol, n’est pas un échec

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Pankaj Patel/Unsplash Le réseau Emotet revendait aux pirates informatiques les moyens d'accéder aux ordinateurs des entreprises et des administrations dont il avait découvert des vulnérabilités.

En janvier 2021, la neutralisation de l’un des réseaux les plus malveillants au monde avait été saluée de toutes parts. Après plus de deux ans d’enquête, Europol avait coordonné une opération inédite, marquée par la collaboration de plusieurs pays dont la France : la mise hors d’usage d’une infrastructure dispersée à travers le monde et deux arrestations revendiquées par l'Ukraine. Mais la victoire n’a été que temporaire. Depuis le 14 novembre, des traces d’Emotet ont été relevées. Le logiciel malveillant a été remis sur pied, alertent les experts.

De quoi signer un aveu d’échec pour la lutte contre la cybercriminalité ? Non, bien au contraire. « Le retour d’Emotet ne change pas le fait qu’en le démantelant une première fois, les autorités ont démontré leurs capacités à contrecarrer ces groupes de cybercriminels, estime Nicolas Quintin, analyste en Cyber Threat Intelligence chez Thales. Elles ont fait mal à l’écosystème et ont permis aux entreprises d’être moins sous pression pendant presque un an. »

Cet article est réservé aux abonnés ABONNEZ-VOUS POUR LIRE LA SUITE Et accédez à tous les contenus et services de l' édition abonné, soutenez un journalisme d'expertise ! Découvrez nos offres déjà abonné ? Connectez-vous Demain se fabrique aujourd’hui ! A travers nos dossiers, nos chroniques, enquêtes, cas pratiques, ... notre rédaction de spécialistes vous livre des partages d’expérience et témoignages, et vous guide grâce à ses décryptages et ses sélections des meilleures pratiques : Innovations

Relocalisations / Made in France

Transitions écologique et énergétique

Transformation numérique

[...]