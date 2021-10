[Le plein de cyber] Entreprises, votre communication (aussi) peut être piratée

Il paraît loin, le temps où les journalistes recevaient communiqués et invitations par courrier postal à leur bureau, et où les dépêches tombaient "physiquement" des téléscripteurs dans les salles de rédaction. Peu de doute possible, alors, sur l'identité réelle des expéditeurs et sur leurs intentions. L'information était fléchée et arrivait de façon très centralisée et hyper verticale, sans parasitage possible. Désormais, l'information est partout et les boîtes mails des journalistes débordent de sollicitations de natures diverses. L'une des premières tâches des journalistes est de faire le tri dans cet océan d'informations.