Le plan du gouvernement pour soutenir les start-up industrielles... et les maintenir en France

C’est dans les locaux de la première licorne industrielle tricolore que la ministre déléguée en charge de l’Industrie, Agnès Pannier-Runacher, et le secrétaire d’Etat au numérique, Cédric O, doivent présenter, mercredi 19 janvier, un plan de soutien aux start-up industrielles et deeptech. Exotec, qui conçoit et fabrique des robots pour la logistique à Croix, en périphérie de Lille (Nord), est érigée en modèle de réussite, elle qui est valorisée deux milliards de dollars un plus de six ans après sa naissance à Télécom Paris Tech.