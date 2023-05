Le plan d’Inocel pour conquérir le marché de la pile à combustible

«Faire de Belfort la capitale de l’hydrogène». Damien Meslot, maire de Belfort et président de la communauté d'agglomération Grand Belfort, n’a pas caché son ambition ni son enthousiasme mercredi 10 mai lors de l’annonce en grande pompe de l’implantation prochaine sur son territoire de la première usine d’Inocel. Fondée à Grenoble en mai 2022 sous l’impulsion du très médiatique explorateur Mike Horn, la start-up est spécialiste des piles à combustible de fortes puissances et modulaires. Son premier produit, développé en partenariat avec le CEA-Liten, est une pile à combustible à membrane échangeuse de protons (PEMFC, pour "proton exchange membrane fuel cell") de 300 kW de puissance pour un volume de 110 litres et un poids de 100 kg. Dotée de «caractéristiques uniques» et à la pointe de la technologie, la solution est désormais prête pour l’industrialisation, assurent ses concepteurs.

