Le plan d'Assystem EOS pour doubler ses recrutements de personnes en situation de handicap

«Ce n’est pas un accord de façade, il y a une vraie volonté d’inclusion des personnes en situation de handicap.» Sébastien Boyer, délégué syndical Unsa d’Assystem EOS (Engineering and operation services), a signé le 25 août, avec le représentant de la CGT, le quatrième accord sur l’emploi des personnes en situation de handicap de l’entreprise. «Assystem avait créé une mission handicap dès 2007, ce qui était précurseur pour l’époque», raconte l’actuel directeur des affaires juridiques et sociales, Camille Christ. Le premier accord sur le sujet date de 2013 et s’est enrichi à chaque renouvellement, tous les trois ans, de nouvelles mesures destinées à accroître la part des personnes en situation de handicap dans l’entreprise. De 1,45% en 2013, elle est montée à 3,94% en 2022.

